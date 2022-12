MUST PÄEV LIIKLUSES ⟩ Märjamaa vallas põrkasid kokku kaks autot

Škodat juhtis 63-aastane mees ja Lexust juhtis 58-aastane naine. Mõlemad said kokkupõrke tagajärjel vigastada ja kiirabi osutab neile esmaabi. Esialgsetel andmetel kandsid mõlemad turvavööd.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

«Liiklus seisis ja ees oli näha pääste, politsei ja kiirabi. Loodan südamest, et õnnetuse tagajärjel ei ole keegi raskelt viga saanud. Soovin kõigile turvalist koduteed, sest täna on maanteed tõesti väga libedad - ilmastikuoludele vastav õige sõidukiirus ja tähelepanelikkus on täna väga olulised,» kirjutas Ratas.