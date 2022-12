Tallinn kaotas kohtus, kuid jätkab kaitsealade loomist

Otsus pole veel jõustunud, kuid linnavõim teatas, et ei kaeba seda edasi. Ühte hagejat esindanud vandeadvokaat Mikk Lõhmus advokaadibüroost TGS Baltic selgitas, et kohus on üheselt välja toonud, et kohaliku kaitseala loomise haldusakt on õigusvastane, kuna sellel puuduvad igasugused põhjendused ja kaalutlused. «Kohus on öelnud, et linn oleks pidanud väga põhjalikult kaalutlema ja põhjendama, miks sellised piirangud minu kliendi kinnistutele peale pandi. Seda tehtud ei ole ja seda me oleme ka kohtus rõhutanud, et need on niivõrd olulised piirangud, mis kaitseala loomisega peale tulevad, et linn oleks pidanud seda väga põhjalikult põhjendama. Praegu ütles kohus väga üheselt, et see haldusakt tuleb tühistada minu kliendi kinnistute osas, mis jäid selle kaitseala piiridesse,» rääkis Lõhmus.