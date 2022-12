VÄLKVIDEO ⟩ Peeter Tali: paksus lumes on ka tankidel probleeme

Peeter Tali ütles, et kuni 20 sentimeetrine lumi veel muret ei valmista, aga kui lund on juba rohkem, on probleeme ka roomikmasinatel.

«Kui lund on palju, pressib see tanki kõhu alla kinni, roomikud ei jõua maapinnani ja sa ei lähe kuskile. Kui sa oled mägedes, siis sõidad tankiga nagu kelguga alla.» Tali sõnas, et on seda ise ajateenistuses kogenud ja see ei olnud meeldiv tunne.