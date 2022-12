Ukraina inimõigusvolinik rääkis okupantide kuritegudest Hersonis

Lubinets rääkis sellest suhtlusvõrgustikus Facebook pärast kohtumist ÜRO inimõigusjuhi Volker Türki juhitud delegatsiooniga. Türk saabus Ukrainasse pühapäeval neljaks päevaks olukorrast ülevaate saamiseks.

Ombudsman tõi välja, et Hersonis ei olnud tegemist ainult tsiviilisikute meelevaldse vangistamisega, vaid näiteks ka naiste ja meeste ühises kinnipidamises samas kitsas kongis ning seda mitu nädalat.

«Oleme dokumenteerinud vangide ööpäevaringset audio- ja videovalvet ning piinamise kasutamist. Faktid laste kambrite loomisest, kus Vene sõjaväelased hoidsid ja piinasid alaealisi, on õõvastavad,» rääkis Lubinets.

Ametnik märkis, et kohtumisel arutati soolist vägivalda, mille hulgas laste vastu suunatud vägivalda. Aga ka laste õiguste rikkumist nende sunniviisilise väljasaatmise ja röövimise kontekstis. Samuti Venemaa Föderatsiooni süsteemset genotsiidipoliitikat Ukraina laste vastu, kes viiakse sunniviisiliselt üle Venemaa kodakondsusse.

Lubinets märkis, et ei pidanud täpselt selgitama, kuidas venelased Ukraina energiasüsteemi hävitavad, sest ülemkomissar nägi oma silmaga, kuidas see toimub.

«Ja seda, et ohvrid on tsiviilisikud ning ohus on kõige haavatavamate elud,» märkis ombudsman.

Lubinets lisas sellega seoses, et Ukraina on huvitatud tõhusa rahvusvahelise sõjavangide õiguste kaitse süsteemi loomisest, sest praegune jätab soovida.

«Suure hulga tsiviilpantvangide olemasolu kinnitab seda,» lisas ametnik.

Türk pidi esmaspäeval kohtuma mitme inimõiguslastega Kiievis, kuid sireenid andsid märku uuest õhurünnakust ning ÜRO delegatsioon läks maa-alusesse varjendisse.

«Mil me pidasime arutelu selles varjendis, kui korraldati Ukraina vastu raketirünnakute laine ja mõned neist jõudsid Kiievi lähistele,» ütles Türk.

«Uskumatu, et see toimub Ukrainas peaaegu iga päev. See ei tohi muutuda uueks normaalsuseks,» toonitas ÜRO inimõigusjuht Twitteris.

Venemaa alustas rünnakutega Ukraina energiataristu vastu oktoobris, mis tõi kaasa ulatuslikud elektrikatkestused.

Venemaa löögid on hävitanud ligi poole Ukraina energiasüsteemist ning jätnud miljonid inimesed talve eel külma ja pimedusse. Tuhanded Ukraina tsiviilisikud on sõjas tapetud ja miljonid on oma kodudest põgenenud.