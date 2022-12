ERISAADE ⟩ Päästeameti esindaja: ärge minge autoga välja, kui teil pole tingimata vaja seda teha

Tema kinnitusel on nii pääste- kui ka transpordiamet võimalikuks ohuolukorraks valmis, võttes vajadusel appi kaitseväge ja Kaitseliitu.

Keskkonnaagentuur on andnud välja teise astme tormihoiatuse, mis tähendab, et oodata võib tavatuid ilmastikunähtusi. Sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul liigub torm esmaspäeval Kagu-Eestist põhja poole ja sealt edasi üle kogu Eesti, saavutades haripunkti esmaspäeval lõunal või õhtul. Iiliti võib tuule kiirus ulatuda 26 meetrini sekundis. Lõppema peaks torm teisipäevaks.

Esmaspäeva päeva jooksul on oodata ka väga tihedat lumesadu. Seetõttu soovitas Lemsalu kõigil, eriti autojuhtidel, juba hommikul kodust lahkudes mõelda võimalikult turvalise naasmise peale. Rooli istudes tuleb olla valmis selleks, et tavaliselt näiteks veerand tundi kestev sõit võib venida mitme tunni pikkuseks, sõidukiirust valides peab olema tagatud nii enda kui ka kaasliiklejate turvalisus. Kindlasti tuleb kütusepaak täis panna ja lumelabidas kaasa võtta. Tugeva saju korral on soovitav sõiduk teeserval ohutus kohas seisma panna ja lülitada sisse ohutuled. Mahalangenud elektriliinidest tuleb ennast eemal hoida ja teatada neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343. Eluohtliku olukorra puhul helistada häirekeskuse numbril 112. Transpordiamet omakorda ootab liiklejatelt infot teeolude kohta telefonil 1247, lisateavet teeolude ja liikluspiirangute kohta saab vaadata portaalist http://tarktee.ee.