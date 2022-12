«Algul, kui nad meile helistasid ja ütlesid, et meil on teile auto pakkuda, siis ma mõtlesin, et mingid aferistid, sest kes see ikka tuleb sellist autot tasuta pakkuma,» rääkis Ukraina 93. brigaadi sõdur Mõhhailo ja lõi tunnustavalt rusikaga Toyota Land Cruiseri kapoti pihta. Siiski õrnalt, sest see võimas maastur peab teda loodetavasti veel kaua teenima.