Järgmise viie aasta eurotoetused tulid põllumeestele koos 700 lehekülje selgitustega

«See põllumajandus siin Mulgimaal on samasugune, nagu ta on mujalgi Eestis ja elu käib ju toetuste ümber,» andis Postimehele kohalikust elust ülevaate Ruukli mahetalu peremees Aarne Toomsalu. «Täiesti võimatu on asjaga tegeleda, kui neid toetusi ei saa. Ainult need aitavad vee peal hoida. Minul on näiteks kogu selle aasta maheteravili müümata, sest ei ole ostjaid. Eesti turul ammugi ei ole, aga nüüd ei ole ka Euroopas. Vili lihtsalt seisab.»