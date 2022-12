Tallinna ühissõidukijuhtide keskmine tunnitasu tõuseb 12 protsenti

TLT juht Kaido Padar tänas ametiühingut ning nende esindajaid sujuva koostöö eest. «Hea on tõdeda, et oleme tulnud läbirääkimiste käigus mõlemalt poolt teineteisele vastu ning saavutanud üksmeele. Palga- ja töötingimuste iga-aastane ülevaatamine annab töötajatele teadmise, et hindame iga meeskonnaliikme panust kõrgelt. Seega tõuseb 2023. aastal ühistranspordi sõidukijuhtide keskmine tasu 10 protsenti, tunnitariif 12 protsenti ning veeremi-, ametiruumide, tootmisruumide ja bussisalongide koristuse töötajatele palk kuni 12 protsenti» kinnitas TLT juhatuse liige Kaido Padar, lisades, et tegemist on viimaste aastate suurima palgatõusuga.