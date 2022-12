Zelenskõi: Putin pole enam tsiviliseeritud inimeste teema

«Ja minu jaoks on see teema. Ta on ajalooline isik,» rõhutas Zelenskõi.

«Mis puudutab president Putinit, siis 2019. aastal oli meil Normandia kohtumine. Siis rõhutasime president Putinile sõnumit, et mitte mingil juhul ei toimuks täiemahulist invasiooni. Putin ütles siis, et seda ei juhtu kunagi. Putin rääkis seda kõigile ja valetas kõigile. Mis sõnumeid võib tal olla pärast seda, kui ta mürgitas meie rahumeelse elu?» jätkas Ukraina riigipea.

«Miks peaks sellisele inimesele, kes on haige maailmahoiakuga ja absoluutselt ebaadekvaatne, mingeid sõnumeid saatma. Täna peaks teda huvitama, et maailm talle tähelepanu pööraks. Aga ta pole enam tsiviliseeritud inimeste teema,» rääkis Zelenskõi.

Venemaa autoritaarne president Putin ütles varem päeval, et Ukraina konflikt on «meie ühine tragöödia», aga süüdi ei ole selles mitte Moskva, vaid Kiiev ja tema liitlased.

«See, mis toimub, on muidugi tragöödia – meie ühine tragöödia. Aga see ei ole meie poliitika tulemus. See on kolmandate riikide poliitika tulemus,» ütles Putin kõrgete sõjaväeametnikega kohtudes.