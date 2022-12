GALERII ⟩ Sügava ja raske puudega lapsed said päris oma mänguväljaku

Asendushooldusteenusel ehk püsivalt elab Mustamäe majas praegu 21 raske ja sügava puudega last, kellest paljud ise ei liigu ja kellel on lisaks veel mitmeid tervisemuresid. Kõik 24 kohta, mis sellistele lastele mõeldud, saavad täis juba aasta alguses.

«Peagi tuleb meile nelja-aastane poiss, kes on alati elanud lastehaiglas. Meditsiiniabi ta enam ei vaja ja seetõttu tuleb meile,» lausus lastekodu juhataja Meelis Kukk. Siia majja jõuavad enamjaolt lapsed, kellest vanemad loobuvad erivajaduse tõttu, või need, kelle vanem ei saa lapse kasvatamisega hakkama. Kuid Mustamäe mändide alla võidakse laps tuua ka otse sünnitusmajast, kui vanematele on selgitatud, et ta elab vaid aasta või kaks.