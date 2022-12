Ajalehe Stolitsa peatoimetajaks saab Anna Gudõm-Prihhodko

Anna Gudõm-Prihhodko on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala ning tal on mitmekesine kogemus Eesti Rahvusringhäälingust. Kogemused trükimeedias sai ta Postimehe venekeelse väljaande väljastatava toimetajana ning viimase viie aasta jooksul Vestnik Tartu peatoimetajana.

Anna Gudym-Prikhodko märkis, et saab väljaande arendamise konkreetsetest suundadest rääkida pärast seda, kui ta Stolitsa toimetuse töö ning ajalehe sihtauditooriumi, selle huvide ja ootustega paremini kursis on. «Minu arvates on igas toimetuses otsustava tähtsusega meeskond. Nende inimeste soov teha koostööd ühise eesmärgi nimel, näidata initsiatiivi ja osata vastutada tehtud otsuste eest, kasutada enda kogemust, kuid mitte loobuda uutest võimalustest, oskustest ja teadmistest,» rõhutas ta.