Suurlinnad keskenduvad valgussõule, väikeasulates näeb veel raketisära

«Ilutulestiku kärtsu ja mürtsu sõja ajal ei tehta,» ütles Narva linnapea Katri Raik (SDE), viidates Ukrainas toimuvale sõjategevusele. Samas tunnistas ta, et piirilinna elanikud peavad ilutulestikust lugu. «Siin on igal õhtul väike ilutulestik. Ega seda ära keelata saa.»

Narva keskendub sel aastal tulevärgi asemel umbes paarkümmend minutit vältavale valgussõule, et pakkuda neile, kes on harjunud linna keskväljakule Peetri platsile kogunema, nüüdki kokkutulemise rõõmu. Raik mainis, et jõulude ajal korraldati Narvas esimest korda jõuluküla, mille külastajate arv tõuseb sel aastal koos väliskülalistega ilmselt 10 000 inimeseni. «Püüdsime sellesse aasta pimedamasse aega tuua jõuludel siin Euroopa jõulutraditsioone, jõulumuusikat, töötubasid ja erinevaid asju, et inimestel oleks keerulise aasta lõpus, kuhu kokku tulla,» tähendas ta.