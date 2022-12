Ameti Ida regiooni juht loodab, et koolivaheaeg päästab olukorra ning viib haigestumise alla. Ka Narva linnapea Katri Raik (SDE) on tõbiseks jäänud.

«Ma olen siin võidelnud selle tõvega igal hommikul juba mitu päeva... Teisipäeval ma jäin koju, sest ma kartsin päriselt,» rääkis Postimehele Raik. Ta ei osanud isegi ette kujutada, et kuidas või kellelt ta haiguse võis saada, sest kohtunud on ta paljude inimestega ja inimeste immuunsus ning vastupanuvõime on erinev. «Kuna haigestumisi on ümberringi palju, siis kardad ise ka kedagi nakatada,» lausus Raik.