Uudne riigi ja erasektori partnerlus panustab vähitõrjeplaani

«Esmajärjekorras peame tegelema nende raviteekondadega, kus on võimalik saavutada kõige suurem mõju – kus patsientide arv on suur ja teekond keeruline. Seega on kopsuvähi raviteekonnaga tegelemine igati õigustatud,» ütles Tiina Sats. «2023. aastal loome raviteekondade arendamise standardi, mis sisaldab üldisi põhimõtteid ja võiks olla abiks kõigile osapooltele. Kopsuvähi patsiendi teekonna arendusprojekt annab selle koostamisse olulise sisendi.»

Konsortsiumiga on liitunud kolm ettevõtet ja see on avatud täiendavatele partneritele nii era kui avalikust sektorist. «Võrreldes tervisetehnoloogiate kiire arenguga on riikide tervishoiukorraldus püsinud suhteliselt muutumatuna ja süsteemid seisavad silmitsi tõsiste proovikividega. Soovime selle uue põlvkonna era- ja avaliku sektori partnerlusega panustada Eesti tervisesüsteemis vajalike muutuste käivitamisse, et suurendada inimkesksust ja teenuste sidusust ning kasutada piiratud ressursse efektiivsemalt. Meie eesmärk on toetada tervisesüsteemide vastupidavust suurendavate uuenduste loomist, mis muudaksid vähiravi tulemusi Eesti patsientide,» võttis ettevõtete huvi kokku AstraZeneca Baltikumi direktor Daniela Pavlic.