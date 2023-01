EKRE fraktsiooni liige Ruuben Kaalep ütles Postimehele, et tema missioon nõukogus on hoida eestlust.

«Viimase 30 aasta integratsiooniprogramm on olnud oma põhimõtetes eksiteel. Estofiilide ja eesti rahvuskultuuri austajate asemel on pigem kasvatatud ühe Euroopa riigi kodanikke, keskendudes küll demokraatlikele väärtustele, kuid ignoreerides tõsiasja, et Eesti riik on loodud eestlaste enesemääramisele,» leiab Kaalep.