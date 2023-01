Sisekaitseakadeemia parandab vigu: relvaruumi eest vastutab nüüd pearelvur

Novembris valminud ministeeriumi auditist selgus, et Sisekaitseakadeemial ei saanudki head ülevaadet kadunud relvadest olla, kuna selleks polnud vastutavat isikut ega üksust. Kestva menetluse ajal on kooli kinnitusel see viga parandatud ja teised murekohad lahendatakse nõutud tähtajaks.