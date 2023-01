Euroopa Komisjon tunnustas Eesti kava võtta kasutusele Venemaa külmutatud varad

Wigand lausus, et ta sooviks kristallkuuli saamaks teada, kuidas Eesti seda teha kavatseb, lisades, et ta ei tea, kuidas Eestis Vene varade konfiskeerimine juriidiliselt vormistatakse. Ta ütles, et ei saa öelda, kuidas protsess Euroopa Liidus edasi läheb, aga meenutas, et selles küsimuses on esimene arutelu liikmesriikide esindajate vahel detsembris juba peetud. «Me töötame intensiivselt komisjoni juristide ning eesistujariigi Rootsiga, et see saaks kiiresti tehtud,» rääkis Wigand.