REPORTAAŽ ⟩ Jääretk Haapsalu lahel Truumanni kivide juurde

Teisipäeva hommikul on veel mõni kraad külma. Aga ilm on pöördumas ja taevas nii hall, et tõusvast päikesest pole aimugi. Eduard Laur, fotograaf ja kepikõnni entusiast, satub meie sättimisele Haapsalu Aafrika rannas peale ja näitab, millise puu tagant päike parasjagu tõuseb. Ta alustab oma igahommikust kümnekilomeetrist ringi nii, et just päikesetõusul on promenaadil. Ta teab täpselt.