Naissaarlased koputavad ministeeriumi uksele: radarijaama asemel kõigile ühine elekter

Kirjas selgitatakse, et Naissaarel puudub praegu elektrivõrk ja kõik majapidamised toodavad elektrit iseseisvalt, samas on viimase viie aasta jooksul Naissaare püsielanike arv kasvanud üle 50 protsendi. Praegu elab Naissaarel 24 püsielanikku, suveperioodil lisandub üle 100 inimese ja tavapärasel turismihooajal külastab saart nelja kuu jooksul ligikaudu 25 000 turisti.

«Arvestades saare elanike ja turistide arvu suurenemist viimase kümne aasta jooksul võib prognoosida, et järgmisel kümnendil kasvab tarbijate ning majapidamiste hulk vähemalt mitu korda, samuti lisandub saarele püsielanikke. Nargen Festival korraldab saarel suveperioodil regulaarselt kontserte ja etendusi. SA Eesti Meremuuseum planeerib saarele uut ambitsioonikat muuseumiprojekti «Nargen Nord», mille oluliseks osaks on Naissaare militaarajaloo tutvustamine ja koos sellega saarele vajaliku taristu rajamine, sealhulgas püsiva elektriühenduse loomine 2026. aastaks,» märkisid pöördujad.

Naissaare põhjatipus asub seni politsei- ja piirivalveametile (PPA) kuulunud radar, mis on samuti ilma püsiva elektrivarustuseta ning toimib kahe diiselgeneraatori toel. PPA on korduvalt üritanud radari elektrivarustust parandada, aga seni tulemusteta. Tänaseks on radar antud üle mereväele ja elektrivarustuse arendamine on tehtud ülesandeks Kaitseinvesteeringute Keskusele, koos PPA poolt alustatud uue radari taastuvenergia lahenduse rajamisega, mida rahastatakse süsinikuheitme kvoodi müügist laekuvast tulust.