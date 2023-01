Tallinn jagab edaspidi vähem teenetemärke

«Tallinna põhimäärus on üks kõige kaalukamaid linnaorganisatsiooni tööd reguleeriv dokument. Muudatuste eesmärk on soodustada olukorda, kus vapi- ja teenetemärkide andmisel võetakse veelgi enam arvesse inimese kaalukat ja pikaajalist panust Tallinna arengusse,» selgitas Kõlvart. «Nii on käesolevast aastast piiratud teenetemärkide arv, mida linn aastas välja annab. See tähendab, et aastas annab Tallinna linn välja ühe vapimärgi ja kuni kümme teenetemärki. Varem ei olnud teenetemärkide saajate arv piiritletud ja vapimärke võis anda aastas välja kaks. Niisamuti soovime vapimärgi puhul määrata ka saaja vanuselise alampiiri, milleks on 40 eluaastat.»