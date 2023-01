«Neid valides teeb kristlane pattu»: Vaimulik suunab kristlikus väljaandes valima, kirik hoidub vastutusest

EELK vaimulik Veiko Vihuri, kes on korduvalt kõnelnud süvariigist ja peavoolumeediast, hoiatab seekord mitte väljaandes Objektiiv, vaid hoopis Meie Kirikus, et valides sotse, Eesti 200 või Reformierakonda, teeb kristlane pattu. Vihuri halvas nimekirjas on ka Parempoolsed.