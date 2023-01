Julgus on see, mis eristab Ameerika parimaid vähiarste – julgus panna pelgalt jälgimise alla ka need patsiendid, kellel on metastaasid ehk siirded levinud juba muudessegi organitesse, täheldas onkoloog Sandra Kase, kes sai Eestist oma eriala esimese esindajana stažeerida New Yorgis mitte ainult Ühendriikide, vaid kogu maailma ühes juhtivas, Memorial Sloan Ketteringi vähikeskuses.