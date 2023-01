Transpordiamet: teed võivad olla libedad

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt kuivad või soolaniisked. Kõrvalmaanteedel on kinnisõidetud lund ja jääkonarusi. Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestis piirab kohati nähtavust udu. Temperatuur on kõikjal miinuses.