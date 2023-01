Kaljulaid Laaneotsale: Gerassimov on sõjakurjategija, mitte «normaalne mees»

«Eesti ametlik positsioon on, et Venemaa Föderatsiooni relvajõude tegevus Ukrainas kujutab endast agressiooni Ukraina riigi ja rahva vastu, mis on karjuvas vastuolus rahvusvahelise õigusega. Venemaa sõjavägi on Ukrainas toime pannud koletuid sõjakuritegusid. Gerassimov vastutab otseselt sadade tuhandete inimeste hukkumise eest,» lisas Kaljulaid.