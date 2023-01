Hiiumaa merepäästjad tõid kaldale haigestunud laevakapteni

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul lihtsustas ilus ilm merepäästjate operatiivset tegutsemist. «Õhutemperatuur oli laupäeval küll miinuses, kuid ilm selge. Hea nähtavus aitas merepäästjaid. Jääoludki olid laupäeval sellised, et politseinikud said lahtise alusega kohe Kärdla sadamast teele minna. Jaanuaris ei pruugi see alati õnnestuda,» tõdes Raudsepp.