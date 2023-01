VIDEO ⟩ Kaja Kallas Estonia uurimise juhi lahkumisest: meeste egod on väga suured

Esmaspäeval avalikustasid Eesti, Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse keskus parvlaev Estonia uurimise vaheraporti. Kas valitsuse liikmed on jõudnud sellega juba tutvuda? Mida selle kohta arvatakse?

Ei, me ei ole jõudnud sellega tutvuda, oleme uudistest selle kohta lugenud. Oli plaan, et seda raportit tutvustatakse, aga täna seda ei jõudnud.

Tegemist on vaheraportiga, ehk ta väga midagi lõplikku ja konkreetset ei ütle. Küll aga ütleb see seda, et väga palju on tegemata asju, mis vajavad lisarahastust. Selleks, et saada lõplikke vastuseid, on vaja teha hulk asju. Kuidas teie tunnetate, kas tänane valitsus on valmis seda lisarahastust üldse andma?

Me oleme praegu olukorras, kus meil on põhimõtteliselt kuu aega valimisteni ja me oleme just võtnud vastu riigieelarve, kus erinevad rahastused oleme paika pannud. Estonia rahastusel on 312 000 eurot kasutamata veel sellest kolmest miljonist, mis me eraldasime.

Aus oleks, et selle otsuse teeb järgmine valitsus, kes riigieelarve kokku saamise eest peab vastutama. Kuulaksime ära aruanded, mis seis hetkel on ja siis oleks aus, et rahalised otsused jäävad juba uuele valitsusele.