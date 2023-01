GALERII ⟩ Juudi kalmistul mälestati holokausti ohvreid

Minister Tõnis Lukase (Isamaa) sõnul ei tohi lasta ebamäärasusel end ahistada ega pead liiva alla peita: «Oluline on inimsusevastaseid kuritegusid ja inimõiguste rikkumisi märgata. Me peame märkama piisavalt vara, sekkuma piisavalt vara ja peatama sellised teod piisavalt vara! Me ei unusta ega andesta iial totalitaarsete režiimide poolt Eestis toime pandud küüditamisi ja mõrvu, mille ohvriks langesid nii eestlased kui ka juudid.»