Vene õigeusu kirik korraldab Toompeal Nevski katedraalis koos kremlimeelsetega palvuse

Palvus on kavas 22. veebruaril, mil ühtlasi jääb kaks nädalat riigikogu valimisteni, ning liikumine Koos osaleb valimistel ühiselt Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga. Liikumise eestkõneleja Aivo Petersoni venekeelsest postitusest Telegramis nähtub, et kõik huvilised on oodatud osa võtma «üldrahvalikust palvusest, mis toimub Aleksander Nevski õigeusu katedraalis Toompeal».