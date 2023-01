Usuteadlane: kohalik Moskva kirikupea on minetanud erapooletuse ja aitab ühe liikumise valimiskampaaniat

Faktiliselt on metropoliit Eugeni nõustunud valimiseelsel miitingul osalema. Nagu kirjeldab liikumise «Koos» Telegrami kanal, lubatakse peale palveteenistust mingeid üritusi. See aga läheb otseselt vastuollu selle positsiooniga, mis on seni metropoliit Eugeni olnud – kirik on poliitikast väljaspool. Siin aga näeme, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juht on nõus otseselt poliitilisel üritusel osalema.

Jah, tegemist on ebajärjekindla seisukohaga. Kui kirik osaleb avalikus elus, siis see tähendab, et ka poliitilises elus osalemine on normaalne. Eri riikides on näha sellise aktiivsuse erinevaid tasemeid. Kuid tees kiriku apoliitilisuse kohta sai metropoliit Eugeni jaoks võtmeargumendiks, vastates riigi nõudmisele reageerida patriarh Kirilli väljaütlemisele. Kõikides ametlikes avaldustes ja isiklikes kommentaarides kõlab refrään: kirik on poliitikast väljaspool! Aga nüüd on Eugeni faktiliselt selle argumendi põrmustanud. Tulevikus ei saa seda enam kasutada.