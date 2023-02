Samm edasi: Haapsalu raudtee viimasele etapile otsitakse projekteerijat

Turba-Risti raudteelõigu projekt on tänaseks valmis ja ehitusluba on väljastatud. Praegu jätkub ka Risti-Saunja ning Saunja-Haapsalu lõikude projekteerimine.

Viimase lõigu hankepakkumiste tähtajaks on 2. märts.

Nii arvukate läänlaste kui ka kohalike poliitikute oodatud raudtee ümber on käinud pidev poliitmäng. Möödunud juuni lõpus teatas toonane valitsuskoosseis, et kolm suurprojekti, nende seas ka nn Haap­salu raudtee, jäetakse taastekavast välja ja ilma rahastuseta. Sõnum oli jõuline – projektid tuleb ära jätta.

Samas on riigieelarvest ligi 2,5 miljonit eurot Haapsalu raudtee teise etapi ettevalmistavateks töödeks juba eraldatud. «Ehitustöödeks praegu raha ei ole, kuid kui eeltööd on tehtud, saab siis, kui raha on olemas, kohe ehitustöödega pihta hakata,» nentis majandus- ja kommunikatsiooniminister Riina Sikkut (SDE) mullu augustis.