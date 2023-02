REPORTAAŽ ⟩ Kaja Kallas sattus Võrus rünnaku alla

«Naiste veenmiseks poliitikas osaleda peab pingutama,» ütleb Kallas. «See on naistele raskem.» Ta annab küsijale soovituse samuti poliitikasse tulla.

Rahvas on vastu!

Aga peamine, mis rahvast Võrus eile käivitas, oli ikkagi Nursipalu saatus.

Nursipalu teema tõukas juba esimese veerandtunni järel esile keskeas punapäine naine, tahvelarvuti süles, kes ütles, et tal on tunne, et Võrumaa muudetakse sõjatandriks... rahuajal, ja küsis, kas sealsed inimesed peavad jääma ülejäänud Eestile elavaks kilbiks.

Kuigi Kallas vastas, et mõistab inimeste hirme; lubas, et riik teeb uuringuid, et hirme maha võtta; kinnitas, et riik räägib inimestega läbi, enne kui midagi otsustab – ikka kuulis ta küsijalt kommentaariks: «Ei jää nõusse.» Millele järgnes küsijalt kirjeldus: «Müratase on suurenenud, aknad värisevad, haiglas lapsed sünnivad ja inimesed surevad paugu saatel.» Ja siis ettepanek: «Viige [harjutusväli] Läti poole, kus on ääremaa.»



Peaminister Kaja Kallas vastamas eilsel kohtumisel Võru rahvaga linna kultuurimajas Kannel küsimustele. Aknalaual päev varem kaitseminister Hanno Pevkurit tervitanud loosungid. Foto: Margus Ansu

Kallas seletas, et paraku on kõikjal oma piirangud – näiteks Võrumaal Karulas, mille asukohta samuti kaaluti, on rahvuspark.