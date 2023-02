Toidu- ja tekstiilijäätmed ei tohi Tallinnas enam olmeprügi hulka sattuda

Peale selle on alates järgmise aasta 1. jaanuarist keelatud jäätmeid koguda 2500- ja 4500-liitristesse metallmahutitesse. «Üks põhjus on mürahäiring, sest need suured konteinerid kolisevad üsna kõvasti. Teiseks on need nii suured, et pole võimalik kontrollida, kas sinna on ikka õiget liiki jäätmeid pandud. Meie soov on igal pool üle minna standardsematele konteineritele ja mahutitele. Edaspidi võib nendesse suurtesse konteineritesse koguda ehitus- ja lammutusjäätmeid,» rääkis Vimm.