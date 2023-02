INTERVJUU ⟩ Politoloog Martin Mölder: Hääleandja näitab väga loogiliselt parteide paiknemist

Mind üllatas, kui hästi Hääleandja tegelikult töötas. Aluseks on ju kahemõõtmeline poliitiline maastik ning a priori defineeritud küsimused. Eeldasin, et mingid küsimused teatud viisil väljendavad vasak-parem ja liberaalne-konservatiivne teljel paiknemist. Aga muidugi oli risk, et eeldused ei tööta. Lõpptulemusena tekkis aga väga loogiline pilt. Näeme kandidaate üle terve poliitilise maastiku, näeme, et eri parteide kandidaadid koonduvad üksteise lähedale ja erakondade paiknemine on väga loogiline.