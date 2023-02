Kaitseväe juhataja ironiseeris lahtise tekstiga Martin Helme väidete üle

«[Ukrainale antud] Sõjalise abi osas on minu kriitika praeguse valitsuse suhtes halastamatu. Meie valitsus on jätnud Eesti ilma raskerelvadest,» ütles Helme intervjuus Postimehele .

«See on veel eraldi suur skandaal, et avalikkusele valetatakse. Oleme aasta jooksul ära andnud kolmveerandi oma suurtükiväest. Neist, mis olid meie toimivad üksused vahetult enne [Ukraina] sõja puhkemist – meil oli neli suutükiväe üksust, õigem termin on ilmselt haubitsad, olgu siis iseliikuvad või järelveetavad, vahet pole –, on järele jäänud üks. Asenduse saame kahe või kolme aasta pärast,» ütles Helme.

«Martin Helme teab olukorda, kuid sellest hoolimata valetab, et saavutada oma poliitilisi eesmärke. See on alatu. Kõigepealt on vale see, nagu poleks kaitseväe juhataja kindral Martin Herem tahtnud hankida Eestile õhutõrjet ja olevat sõdinud selle vastu. Eesti kaitsevägi on esitanud oma sõjalise nõuande ministrile ning saanud heakskiidu valitsuselt ja riigikogult. Meie tegeleme täpselt etteantud ressursi raames,» rääkis Palm.