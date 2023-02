Teadusnõukoda: Martin Helme esitab avalikkusele valeväiteid

Helme ütles Postimehele antud intervjuus, et peab Covid-19 vastast vaktsineerimist kaasaja suurimaks tervishoiualaseks katastroofiks.

«Oleme ainus erakond, kes ütleb välja, et me seisame vaktsineerimisvabaduse eest. Sundvaktsineerimist me ei luba iial Eestis teha. Probleemiks on tegelikult koroonavaktsiinid, mis ei vasta vaktsiini definitsioonile ehk need ei hoia ära nakatumist ega haigestumist,» leidis Helme.

Ta väitis samas intervjuus ka, et vaktsineeritud inimesed on haigustele rohkem vastuvõtlikud. «Kõige värskemad uuringud, mis on avaldatud ajakirjas Lancet ja mujal, näitavad, et mida rohkem on inimene vaktsineeritud, seda nõrgem on tema vastupanuvõime haigustele. Need vaktsiinid tegid inimese tervist olulisemalt halvemaks. Ütlen veel tugevamalt: see on suurim tervishoiualane katastroof, mis on toimunud moodsal ajal,» rääkis Helme.

Teadusnõukoda: vaktsiinid on päästnud sadu elusid

Helme jutule reageeris koroonaviiruse teadusnõukoda. Teadusnõukoja liikmed Ruth Kalda, Triin Vihalemm, Mait Altmets, Jaanus Harro, Pärt Peterson, Margus Varjak ja juht Toivo Maimets rõhutavad, et Helme seisukohad vaktsiinide kohta on vastuolus olemasoleva teadusliku informatsiooniga.

Maimets selgitas, et koroonavaktsiine on tänaseks maailmas manustatud üle 13 miljardi doosi ning nende efektiivsust ja ohutust on hinnanud kolme aasta jooksul nii tootjad kui väga paljud teadusorganisatsioonid.

«Heaks näiteks võib tuua hiljutise Cochrane grupi analüüsi 41 erineva kliinilise uuringu kohta, mis hõlmasid 12 kasutusel olevat vaktsiini ja enam kui poolt miljonit inimest. Tulemused näitavad veenvalt, et meil kasutatavad nii RNA- kui adenoviiruse põhised vaktsiinid vähendavad märkimisväärselt nii koroonasse nakatumist, raskemate sümptoomidega haiglasse sattumist kui ka surmasid. Ainuüksi Eestis on professor Krista Fischeri arvutuste järgi vaktsiinid päästnud sadu inimelusid,» toonitas Maimets.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis sundvaktsineerimist ei ole, rõhutas Maimets.