Seeder: EKRE ei anna hinnanguid, vaid on Heremit algusest peale lakkamatult kritiseerinud

«Kes on jälginud Eesti poliitikat pikemalt, teab, et EKRE juhid ja erakond on olnud algusest peale Martin Heremi kaitseväe juhatajaks nimetamise vastu ning algusest peale lakkamatult kritiseerinud kõiki tema otsuseid ja samme,» sõnas Seeder, lisades, et EKRE pole leidnud Heremi tegevuses seni midagi positiivset. Küsimus pole isamaalase silmis isegi selles, et EKRE annab jooksvaid hinnanguid, küll aga on see pigem olnud nende püsiv hoiak.

Isamaa ei jaga tema sõnul EKRE kriitikat ja hoiakut selle osas, mis puudutab Eesti kaitsejõudude ja Heremi tegevust: «Ta on oma ülesannetega hästi hakkama saanud, kohe kindlasti,» kiitis Seeder Heremit.

Helme väitele, et Eesti kaitsevalmidus on aktiivse Ukraina toetamise tõttu vähenenud, arvab Seeder risti vastupidist: «See on oluliselt tugevdanud Eesti julgeolekut, sest selle kaudu on nõrgestatud Venemaad sõjas ning tugevdatud Ukrainat, kes sõdib meie eest. Igal juhul on see olnud õige ning neid otsuseid pole langetanud Herem üksi, vaid need on olnud suuresti ikka poliitilised ning õiged otsused.»

Seeder on mures mõeldes Eesti poliitikutele, kes on Ukraina toetamises oma väljendamises tagasihoidlikud: «Kui tagasihoidlik on olnud EKRE ja kui märkamatud on nad olnud neil teemadel riigikogus, avaldustes,» viitas ta Ukraina teemadele, lisades, et tihti ei avalda EKRE neil teemadel üldse oma arvamust. «Arvestades EKRE üldist agressiivset poliitikat on see selge märk nende hoiakutes.»

«Kremli rõõmustab see kõige rohkem,» kommenteeris Seeder erakonnajuhi sõnavõttu Postimehe intervjuus.