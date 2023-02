President Karis: ka keerulistel aegadel peetakse pidu

Presidendi jaoks algas tähtpäev muidugi traditsioonilise lipuheiskamisega, millele järgnes paraad. «Kõik oli täpselt nii nagu ta kogu aeg on olnud ja emotsioonid on sünnipäeval kõrged.»

Oma aastapäevakõnes tõi president välja mitmeid Eesti murekohti. Riigipea sõnul võis seda võtta kui signaali tulevasele valitusele, et asju, mida on vaja ära teha, on veel palju. «Nädala pärast on valimised ja ma usun, et need, kes kandideerivad kuulasid ka natukene seda kõnet,» selgitas Karis.