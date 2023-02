Jüri Ratas: vastuvõtu päris alguses läks tervis väga ruttu pahaks...

Ratas rääkis, et on viimastel päevadel saanud palju kirju küsimusega, kuidas ta tervis on. «See on väga meeldiv ja aitäh teile selle eest,» lausus Ratas.

Ta lisas, et ka täna hommikul tegi ta koormustesti ning selle tulemused olid head. «Eks tervist kunagi väga kiita ei tasu, kuid see näitas tõesti, et tulemused on head. Näitas ka seda, et ei ole midagi seotud südamega ning ka kolesteroolinäit oli hea,» lisas Ratas.