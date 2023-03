VIDEO ⟩ Valimiskomisjoni juht: probleeme on, aga need ei ole ulatuslikud

«Probleeme on, aga need ei ole väga ulatuslikud,» märkis Kask. «Kõigepealt esmaspäeva hommikul elektroonilise hääletamise süsteemis olev valijate nimekiri ei olnud kõige ajakohasem, sest rahvastikuregistri pidaja siseministeerium saatis eelmise nädala keskel arvukalt parandusi ja täiendusi.»

«Parima koostöö puudumise tõttu ei jõudnud informatsioon õigel ajal kohale ja 63 valijat hääletas valesid kandidaate vales ringkonnas. Tund aega tagasi oli alles jäänud kolm inimest, kes ei olnud veel ümber hääletanud – kahe juhtumi kohta on teada, et inimene on saanud topelt hääletada pabersedelitega, mida ei ole võimalik enam eraldada. Ühe juhtumi puhul teadaolevalt on hääletatud teise inimese eest,» sõnas Kask. «Need on puhtalt jaoskonnakomisjoni töö eksimused. Sellised ootamatud olukorrad, kus inimene teist korda tuleb ja kellegi teise eest hääletada soovib.»