FOTOD JA VIDEO ⟩ Niguliste muuseumis saab uue liftiga tõusta torni ja taevakorrusele

Renoveerimistööde käigus on oluliselt parandatud Niguliste muuseumi ligipääsetavust erivajadustega inimestele. Lisaks klaasliftile, mis viib torni kõigile korrustele, on paigaldatud juhtteed vaegnägijatele ja loodud taktiilne majaplaan, mis aitab külastajatel ruumis hõlpsamalt orienteeruda. «Nii suuri kui ka väikseid muuseumisõpru ootab Niguliste kiriku suuremõõtmeline kombatav mudel, mille abil saab hoonet paremini tundma õppida. Samuti on külastajatel võimalus kuulata Niguliste muuseumi tähtteose, Lübecki meistri Bernt Notke «Surmatantsu» juures selle kirjeldustõlget eesti keeles ning maali tekstilindil toodud dialoogi Surma ja tegelaste vahel viies keeles. Nende uuendustega soovime pakkuda kaasavaid elamusi kõigile muuseumisõpradele,» lausus Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret.