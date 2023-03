Vene passist loobumine on võimalik, aga nõuab aega

Kui Maria rääkis tuttavatele oma plaanist Venemaa kodakondsusest loobuda, ütlesid paljud, et pärast Ukraina sõja algust pole see võimalik. «Ja kui sa kuuled igasuguseid lugusid, siis tundub, et konsulaadis võetakse sind vastu nagu Venemaa passiga vaenuliku institutsiooni kaastöötajat. See tekitab ebamugava tunde,» tunnistas naine. «Lisandub n-ö bürokraatlik osa, mille puhul pead kõigepealt aru saama, milliseid pabereid tuleb tõlkida ja kuhu neid viia, mida Venemaalt välja nõuda. Kes pole kunagi Venemaal elanud, sellel on lihtsam, vaja on ainult kinnitust maksuvõla puudumise kohta. Minul jõudis see tõend kohale üsna kiiresti, mõne nädalaga, kuigi olin kuulnud, et oodata tuleb kuus kuud.»