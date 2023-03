Teedeehitajad tegid uuele koalitsioonile hulga ettepanekud

Liidu tegevjuhi Tarmo Trei sõnul vajab taristuehitus hädasti investeeringuid, sest aastaid kestnud alarahastus on avalike teede remondivõla viinud juba umbes 4,4 miljardi euroni, millest kohalike teede remondivõlg on umbes 3,6 miljardit eurot ning see kõik hakkab aina rohkem väljenduma ka Eesti teede ja tänavate kiiremas lagunemises.

«Juba sel aastal on teede säilitamisse ja arendamisse kiiresti juurde vaja vähemalt 100 miljonit eurot,» ütles Trei. «Tekkivad probleemid teede ja tänavate kvaliteediga on reaalsed, lume sulades näeme seda sel kevadel eriti hästi.»

Trei sõnul on transpordiamet juba teavitanud taristuehituse liitu, et seoses investeeringute edasilükkumisega on nad sunnitud riigiteede planeeritud remondilõikudel hoiatama liiklejaid ebatasasuste, roobaste ja aukude eest ning paigaldama osale lõikudele kiiruspiirangud.

Olukorra edasisel eskaleerumisel võib tulla kõne alla ka teeseisundinõuete alandamine. «Ja seda olukorras, kus kevadine teede lagunemine pole tänavu päriselt veel pihta hakanudki,» nentis Trei. «See tähendab, et tegelik olukord läheb soojade ilmade edenedes aina hullemaks.»

Trei sõnul on loodava koalitsiooni pooled rõhutanud pika plaani vajadust ning just sellist vaadet oodatakse ka taristuehituses. «Teede ja tänavate ehitus ja korrashoid pole hoogtöö korras tehtavad ühekordsed projektid, vaid põhjalikku planeerimist eeldavad pikaajalised investeeringud. Seni pole riik pikkade plaanidega selles valdkonnas hiilanud, loodame, et nüüd olukord muutub,» lausus Trei.