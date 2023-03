ABIELUVÕRDSUS VS KOOSELU ⟩ Kristina Kallas: murda ei tule meid, vaid Reformierakonda

Kallas juhtis kommetaariumis tähelepanu asjaolule, et tema hinnagul seisab abieluvõrdsuse kehtestamine just Reformierakonna taga. «Nii palju, kui mina olen aru saanud, ei ole [Reformierakonnal] hetkel abieluvõrdsuse osas kokkulepet. Sotsiaaldemokraatidel ja meil on programmis selge positsioon olemas, meie taga [abieluvõrdsus] ei seisa,» selgitas Kallas Postimehele oma seisukohta.