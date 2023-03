Üks 3969st oli 80-aastane Raissa, kes aitas riigikogu valimistel koguda hääli Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal kandideerinud Aivo Petersonile. «Ma räägin teile, miks Peterson sai nii palju hääli – sellepärast, et ta vedas õiget poliitikat. Seepärast rahvas valis tema,» selgitas naine. «Mulle meeldis see, et ta tahtis, et rahu oleks maailmas. Aga mitte need agressorid, nagu see Kaja Kallas (RE), kes õhutab sõjategevust. See ei ole õige poliitika! Aga teda toetab terve lääs ja Ameerika. Teda toetasid eestlased, kuid venelased tema järel ei lähe. Teda toetab NATO!»