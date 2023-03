FOTOD ⟩ Päästjad võtavad kasutusele väiksema ning parema manööverdamisvõimega päästeauto

Väiksemad mõõtmed võimaldavad päästeautol kiiremini sündmuskohale jõuda, eriti hästi tuleb see eelis välja linnakeskkonnas, kus tänavad on kitsad ja manööverdamine keeruline.

Uuel päästeautol on kustutusvõimekusena kasutusel nii vee kui ka vahu kõrgsurvesüsteemi kombinatsioon, mis on hea lahendus väiksemate hoonesiseste tulekahjude kustutamisel. Uudsel kõrgsurvekustutussüsteemil on palju häid kasutusvõimalusi, näiteks varjatud konstruktsioonide ja ruumide (pööning, kelder, seinte- ja põrandate sisesed põlengud) tulekahjud, mis on kõige ajamahukamad ja suure kustutusaine vajadusega päästesündmused.