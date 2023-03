Blinken: eri riikide otsused anda Ukrainale sõjalist abi on iseseisvad

«Mis puudutab Poola otsust anda Ukrainale sõjalennukeid, siis vaadake, need on riikide suveräänsed otsused. Nad otsustavad ise, mida nad Ukrainale annavad, et riik saaks end kaitsta Venemaa agressiooni eest. Loomulikult teeme nendes küsimustes tihedat koostööd kümnete riikidega. Kuid erinevad riigid teevad erinevaid otsuseid vastavalt sellele, mis neil olemas on ja millised on nende tajutavad vajadused,» ütles Blinken Nigeris pressikonverentsil.