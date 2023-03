Tallinna Lastehaigla uueks juhiks valiti Konstantin Rebrov

«Oleme veendunud, et doktor Konstantin Rebrovi senised kogemused tervishoiuvaldkonnas, juhtimises ning lisaks arstikutsele ka tema laialdased teadmised äri- ja tervishoiukorralduses, annavad täiendust Tallinna Lastehaigla kompetentsile ning aitab kaasa lastehaigla edasisele arengule,» märkis Tallinna Lastehaigla nõukogu liige, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi.

Rebrov on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, hetkel omandab ta magistrikraadi tervishoiu korralduses Inglismaal, Cumbria Ülikoolis. Rebrovil on ligi 20 aastane juhtimiskogemus – töötades praegu Chemi-Pharm äriarenduse juhina, varasemalt olnud juht ravimitootjas Merck ning selle Baltimaade, Kesk-Euroopa, Ameerika ja Aafrika kontorites. Rebrovil on kehtiv üldarsti litsents.