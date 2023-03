TAUST ⟩ Sõltlase pihtimus süstlavahetuspunktis: «Mind ei peeta inimeseks!»

Tarvitajad vahetavad kasutatud süstlad uute vastu, et kahjusid vähendada. Enamasti juba teatakse, millist süstalt soovitakse - populaarseim on nõel, mis on lühike ja peenike.

Tallinna kesklinnas Lastekodu tänava viiekorruselise maja sissepääsu kõrval on valged kardinad akendele korralikult ette tõmmatud. Musta C-tähega märgistatud uksest sisse astudes käib vali kellahelin, andmaks töötajatele märku, et keegi siseneb. Tegemist on MTÜ Convictuse kahjude vähendamise keskusega, mis erineb nende teistest asutustest selle poolest, et Lastekodu tänaval on uimastitarvitajatele ka päevakeskus.