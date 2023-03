Reinsalu Krimmi annekteerimise aastapäeval: Ukraina kultuur on ohus

«Eelmise aasta 24. veebruarist on Venemaa pidanud Ukraina vastu täiemahulist sõda ja okupeerib tänini mitmeid piirkondi Lõuna- ning Ida-Ukrainas. Venemaa kontrolli all olnud ja olevatel aladel on toime pandud arvukalt ränki kuritegusid – massilised kohtuvälised tapmised, vahistamised, röövimised, piinamised ning vägistamised,» loetles Reinsalu. «Venemaale on sunniviisiliselt viidud ja ebaseaduslikult lapsendatud tuhandeid Ukraina lapsi. On ilmselge, et Kremli eesmärk pole ainult Venemaa territoriaalne laienemine, vaid Ukraina iseseisvuse, rahva ja kultuuri täielik hävitamine.»