Zelenskõi nimetas ICC määrust Putini vahistamiseks pöördepunktiks

«See lõppev nädal on toonud Ukraina jaoks lõpuks tõeliselt olulise rahvusvahelise õigusliku tulemuse. Õigluse. On olemas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu määrus Venemaa juhi vahistamiseks. See on pöördepunkt. See on hetk, mil sai selgeks, et selle agressiooni lõpus ootab Venemaad täielik vastutus,» sõnas Zelenskõi.